Война Трампа с Ираном толкает Индию в объятия России, - Reuters

Существует договоренность об увеличении объемов поставок сырой нефти в Индию.

Индия и Россия углубляют свое сотрудничество в энергетической сфере, обе стороны согласились подготовиться к возобновлению Москвой прямых продаж "сжиженного природного газа" впервые с начала войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Устная договоренность" о переговорах по соглашению была достигнута во время встречи 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели", – сообщили источники.

Два чиновника также договорились о дальнейшем увеличении продаж сырой нефти в Индию, которые могут удвоиться по сравнению с январским уровнем до не менее 40% от общего объема импорта Индии примерно через месяц, сообщили три человека, знакомые с их обсуждениями.

В агентстве подчеркнули, что Индия стала основным покупателем российской сырой нефти, цена на которую значительно снижена после вторжения в Украину, что стало предметом споров с администрацией Трампа. Третий по величине импортер и потребитель нефти в мире только за прошлый год приобрел у Москвы сырой нефти почти на 44 миллиарда долларов, сыграв жизненно важную роль в поддержке военной экономики Кремля.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, по данным Argus Media, цена нефти Urals на западном побережье Индии в пятницу достигла 121,65 доллара за баррель. И это самый высокий показатель с конца февраля 2023 года, с тех пор как ресурс отслеживает такие данные.

Ранее, учитывая санкции, Индия существенно сократила закупки российской продукции. Однако на фоне кризиса на Ближнем Востоке США дали зеленый свет на продажу части нефти российского происхождения. Это существенно оживило спрос. Ведущие компании страны, в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., уже приобрели десятки миллионов баррелей российской нефти, которая поставляется по морю.

По данным аналитиков, это помогает пополнить казну Москвы, поскольку ее война с Украиной продолжается уже пятый год. Даже цена на нефть, которая еще не была отправлена, выросла. По данным Argus Media, в пятницу средняя цена нефти сорта Urals в западных портах России составляла 89,58 доллара за баррель – это самый высокий показатель с конца июля 2022 года.

