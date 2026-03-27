Исследователи назвали самые 'токсичные' и самые дружелюбные онлайн-игры

GTA Online и Fortnite – среди лидеров по уровню защиты игроков.

Правозащитная организация Anti-Defamation League (ADL) провела первое в своем роде исследование, чтобы проверить, насколько эффективно популярные онлайн-игры защищают игроков от ненависти и токсичного поведения.

Среди оцениваемых тайтлов – такие игры, как Fortnite, Call of Duty, Minecraft, Grand Theft Auto Online, Valorant, Roblox, Clash Royale, PUBG: Battlegrounds, Madden NFL и Counter-Strike 2.

В результате самыми токсичными тайтлами с минимальным уровнем защиты стали CS2 и PUBG. Эксперты связали это с недостаточно развитой системой модерации и отсутствием четкой политики против поведения, разжигающего ненависть. Также в обеих играх ограничены возможности для апелляций и техподдержки.

В то же время лучшими играми по критерию защиты от токсичности и борьбы с ней стали GTA Online, Minecraft, Call of Duty и Fortnite. Эти проекты получили более наивысшие оценки благодаря более развитым системам модерации и инструментам контроля поведения игроков. Тайтлами со средним уровнем защиты признали Roblox, Madden NFL, Valorant и Clash Royale.

Ранее киберспортивный журналист Ричард Льюис назвал игроков CS2 самым токсичным по итогам 2025 года. Токсичная атмосфера делает игру в матчмейкинге настоящим кошмаром для тех, кто нацелен на соревновательную и конструктивную игру, говорится в отчете.

Как УНИАН уже писал, в Counter-Strike 2 прошла масштабнейшая волна банов​ с начала года, в ходе которой разработчики Valve заблокировали более 10 000 учетных записей игроков.

В то же время на Valve подали в суд из-за лутбоксов в играх. В материалах дела указано, что популярные игры студии, такие как Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2 продвигают азартные игры из-за того, что механика лутбоксов похожа на слот-машины.

