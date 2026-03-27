В выходные дни в Австралии ожидается усиление циклона.

Штормовая погода и снегопады вынудили приостановить работу некоторых паромов в гавани австралийского Сиднея. Штормы в самом разгаре, и аварийная служба Surf Life Saving NSW предупредила, что опасные волны могут подняться почти до 15 метров в течение следующих 24-48 часов. Как пишет The Guardian, это может стать самым высоким показателем за последние 100 лет.

Главный инспектор Энтони Браззилл из Командования морского района заявил, что волны будут непредсказуемыми в эти выходные и будут подвергать опасности любого, кто войдет в воду, даже в спасательных жилетах.

"Внимательно следите за погодой и старайтесь держаться подальше от воды в эти выходные. Ожидаются сильные ветры и мощные волны, которые будут подвергать опасности не только население, но и службы экстренной помощи", – сказал он, добавив, что суровые погодные условия в некоторых случаях существенно ограничат возможности проведения поисково-спасательных работ.

Штормы также принесут сильный ветер, ожидается, что в Сиднее вечером порывы ветра будут превышать 100 км/ч, а в Иллаварре – 120–130 км/ч.

Ожидается, что в пятницу вечером в аэропорту Сиднея будут задержки, а в течение выходных – несколько паромных перевозок. Паромное сообщение F1 Manly, курсирующее между Северными пляжами и Серкуляр-Ки, было отменено в пятницу днем из-за прогноза погоды.

Из-за тропического циклона Нарелл восточное побережье Австралии пострадало от штормов в четверг вечером. Десятки тысяч людей в Новом Южном Уэльсе остались без электричества в четверг поздно вечером, а около 4000 домов все еще оставались без электричества в пятницу утром. Сильный шторм пронесся по штату, вызвав хаос для пассажиров, из-за чего на северном побережье Сиднея было отменено движение поездов и метро.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала 400 инцидентов по всему штату, в том числе 46 в городе Даббо, который сильно пострадал от сильных гроз. Болельщики на стадионе Brookvale Oval были вынуждены укрыться перед игрой NRL между Manly Sea Eagles и Sydney Roosters, поскольку стадион был залит дождем.

Сильный ветер частично обрушил кран на строительной площадке в городе в центральной части запада Нового Южного Уэльса, а в социальных сетях видно, как крановщик успел вовремя убежать.

Аварийные бригады отреагировали на многочисленные сообщения о поваленных деревьях, которые повредили автомобили и повредили линии электропередач.

Погодная аномалия в Австралии

Как писал УНИАН, в августе прошлого года в Австралии впервые за много лет выпал снег. Снег шел не менее двух часов, покрыв землю и дома белым покрывалом. Местами толщина снежного покрова достигала 15 сантиметров. Многие взрослые, не говоря уже о детях, видели снег впервые в жизни.

