Новый дрон-перехватчик STRILA-2 получит ракетный ускоритель, – Милитарный

Новый украинский дрон-перехватчик STRILA-2 получит ракетный ускоритель, аналогичный тому, который используется на немецком Jäger, пишет военный портал "Милитарный" со ссылкой на управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного.

Отмечается, что это стало возможным после инвестиций немецкой компании в отечественного производителя беспилотных систем WIY Drones, который в настоящее время производит дроны STRILA.

При создании нового перехватчика разработчики привлекут технологии, которыми располагает немецкий производитель, в частности, интегрируют на STRILA-2 небольшой твердотопливный ракетный бустер, который используется на новейшем дроне-перехватчике Jäger от Quantum Systems.

Видео дня

"Ускоритель предназначен для быстрого подъема немецкого дрона на высоту нескольких километров. Далее Jäger летит к цели уже с помощью четырех основных электродвигателей", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аналогичный метод будет использовать и перспективный украинский перехватчик STRILA-2.

Кроме того, в рамках сотрудничества разработчики этого беспилотника от WIY Drones получат решения по программам искусственного интеллекта, которые в своих БПЛА использует Quantum Systems.

Отмечается, что дрон-перехватчик STRILA специально создан для поражения воздушных целей типа Shahed, скоростных разведывательных аппаратов и других беспилотников, которые сейчас применяет Россия в войне против Украины.

Финансирование украинских дронов Германией

Как сообщал УНИАН, посольство Германии в Украине сообщило, что Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Национальной гвардии Украины.

Отмечалось, что многомиллионное соглашение также предусматривает обучение, логистическую поддержку и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

В посольстве добавили, что производство дронов-перехватчиков будет расширено благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones, специализирующихся на разработке беспилотных систем. Система STRILA производится в Украине для оперативной доставки на поле боя.

