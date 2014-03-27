Разведка США доложила Обаме о возможном вторжении РФ в Украину

К такому выводу военная разведка США пришла в связи с «тревожными симптомами, появившимися в последние три-четыре дня», сообщает israelinfo.ru со ссылкой на CNN.

Американские эксперты ожидают ударов по Луганску, Донецку и Харькову, броска в Приднестровье — и не исключают попытки захватов территорий в Прибалтике. Генерал Филип Бридлав, командующий сил НАТО, сказал конгрессменам, что сосредоточенных у границ российских сил для этого достаточно.

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По данным американской разведки, в районах Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода сосредоточена группировка численностью более 30,000 солдат, преимущественно в составе моторизованных подразделений, предназначенных для быстрых бросков .

Кроме того, в состояние мобилизационной готовности приведены подразделения, расположенные в глубине российской территории.