Усы снова в моде: почему этот тренд возвращается с новой силой

Хотя лента Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" получила премию "Лучший фильм" на "Оскаре" на прошлой неделе, настоящий триумф вечера принадлежал пышным усам Леонардо ДиКаприо. Как пишет The Independent, яркие и выразительные, они украшали верхнюю губу актера, придавая 51-летнему артисту дерзкую уверенность, которую не видели в нем много лет.
Отмечается. что усы давно считаются символом мужественности, силы и зрелости, и их влияние на образ неоспоримо. К примеру, Педро Паскаль, напротив, появился на церемонии почти гладко выбритым и, как отметили фанаты, потерял часть харизмы.
Тенденция к усам возвращается уже некоторое время. И сейчас на пике популярности - заметные усы, которые четко обрамляют лицо: ты либо можешь их отрастить, либо нет.
Исследования показывают, что мужчины, испытывающие высокую конкуренцию в поиске партнера, чаще отращивают бороды или усы, чтобы выделиться и выглядеть привлекательнее. И это действительно работает.
Владелец барбершопа Supply 91 Максвелл Оукли констатировал, что усы повышают уверенность у клиентов:
"Это постепенный процесс. Многие делают ковбойский стиль - с легкой щетиной или бородой первой степени и густыми усами. Это очень круто, а иногда они сбривают остальное и оставляют усы как заявление".
А Кристофер Олдстоун-Мур, автор Of Beards and Men: The Revealing History of Facial Hair, сделал вывод, что нынешний интерес к бородам и усам отражает кризис мужественности:
"Гендер, особенно мужественность, постоянно обсуждается. Мужчины интересуются усами и бородами, чтобы исследовать или определить свою мужественность".
Исследования же подтверждают, что мужчины с усами чаще стремятся соответствовать социальным ожиданиям мужественности.
