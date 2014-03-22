На Херсонщине в результате взрыва погиб военнослужащий
23:36, 22 марта 2014Политика
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На Херсонщине в ночь на 22 марта неподалеку от пограничного КПП Красный Чабан раздался мощный взрыв.
На Херсонщине прогремел взрыв / ТСН
Об этом сообщает ТСН.
Юг Херсонщины превратился в настоящий защитный бастион: в полях зарытыми стоят сотни единиц тяжелой бронированной техники и артиллерии.
Выстрелов там до сих пор не было, но уже появился первый погибший и раненые из-за взрыва, который произошел вблизи поселка городского типа Мирный.
Читайте такжеВ Харьковском университете им. Каразина произошел взрывМестные жители рассказали, что возгорание в поле произошло около 9 вечера в четверг, 21 марта. Затем раздался взрыв - в 800 метрах от крайнего сельского дома.
Ударную волну ощутили в 30 км от эпицентра. Кроме того, с места взрыва до поселения долетел 6-килограммовый осколок брони, который пробил крышу одного из домов.
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