На Херсонщине в результате взрыва погиб военнослужащий

Об этом сообщает ТСН.

Юг Херсонщины превратился в настоящий защитный бастион: в полях зарытыми стоят сотни единиц тяжелой бронированной техники и артиллерии.

Выстрелов там до сих пор не было, но уже появился первый погибший и раненые из-за взрыва, который произошел вблизи поселка городского типа Мирный.

Читайте такжеВ Харьковском университете им. Каразина произошел взрывМестные жители рассказали, что возгорание в поле произошло около 9 вечера в четверг, 21 марта. Затем раздался взрыв - в 800 метрах от крайнего сельского дома.

Ударную волну ощутили в 30 км от эпицентра. Кроме того, с места взрыва до поселения долетел 6-килограммовый осколок брони, который пробил крышу одного из домов.