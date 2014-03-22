Во время штурма в Бельбеке ранили журналиста и украинского армейца

22:24, 22 марта 2014
Политика
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Во время штурма территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина, что дислоцируется в Бельбеке, были ранены работник СМИ и украинский военнослужащий.

Российские военніе во время штурма Бельбека / Reuters

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Традиционно выдвинув украинским военным ультиматум, спецназовцы России, применяя оружие и свето-шумовые гранаты, на военной технике выломали ворота и прорвались на территорию воинской части. Во время штурма телесные повреждения получил представитель средств массовой информации и один из украинских военнослужащих, которых с территории части забрала “скорая", - сказано в сообщении.

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