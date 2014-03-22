Во время штурма в Бельбеке ранили журналиста и украинского армейца

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Традиционно выдвинув украинским военным ультиматум, спецназовцы России, применяя оружие и свето-шумовые гранаты, на военной технике выломали ворота и прорвались на территорию воинской части. Во время штурма телесные повреждения получил представитель средств массовой информации и один из украинских военнослужащих, которых с территории части забрала “скорая", - сказано в сообщении.

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