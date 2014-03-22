Во время штурма в Бельбеке ранили журналиста и украинского армейца
22:24, 22 марта 2014Политика
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Во время штурма территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина, что дислоцируется в Бельбеке, были ранены работник СМИ и украинский военнослужащий.
Российские военніе во время штурма в Бельбеке / Reuters
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Традиционно выдвинув украинским военным ультиматум, спецназовцы России, применяя оружие и свето-шумовые гранаты, на военной технике выломали ворота и прорвались на территорию воинской части. Во время штурма телесные повреждения получил представитель средств массовой информации и один из украинских военнослужащих, которых с территории части забрала “скорая", - сказано в сообщении.
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