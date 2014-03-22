Российские оккупанты взяли штурмом воинскую часть в Бельбеке
19:12, 22 марта 2014Политика
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Российские войска штурмовали украинскую военную часть в Бельбеке после того, как украинские солдаты отказались покинуть территорию базы.
Воины "Бельбека" были вынуждены покинуть базу
Об этом сообщил глава крымского медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев в своем Facebook.
“17.00 штурм Бельбека. Во время штурма на территорию воинской части прорвались представители самообороны Крыма. Ворота в часть проломлены с помощью БТРа. Источники утверждают, что в ходе штурма были слышны выстрелы, в штурме задействовано не менее 6 единиц БТР-80. Данные о пострадавших проверяются”, - говорится в сообщении.
Украинские военные были вынуждены покинуть территорию части.
Как сообщалось, российская армия выдвинула украинским военным в Бельбеке ультиматум: сдаться или будет штурм.
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