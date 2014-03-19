СНБО поручил создать оперативные штабы в приграничных регионах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

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Он отметил, что в штабы при ОГА должны войти представители СБУ, МВД, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, а также представители соединений и частей ВСУ, общественных организаций.

Руководство оперативными штабами СНБО возложило на председателей ОГА.

Также Парубий сообщил, что сегодня СНБО обязало силовой блок правительства и армию обеспечить предварительное решение СНБО о частичной мобилизации и приведение военных сил Украины в полную боевую готовность.

Также СНБО поручил завершить развертывание в приграничных районах Украины тактических групп ВСУ с целью защиты границ и территориальной целостности Украины.

СБУ поручено срочно подготовить и организовать комплекс мероприятий антитеррористического и контрразведывательной характера, направленных на выявление и локализацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины и посягательств отдельных организаций на государственный суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Государственная пограничная служба совместно с ВСУ должна обеспечить охрану суверенных прав Украины в ее исключительно морской экономической зоне и территориальном море, подчеркнул Парубий.

По его словам, контроль за реализацией прав и выполнение обязательств в морских акваториях других государств украинских и иностранных юридических лиц, международных организаций и предотвращение угроз возложены также на Государственную пограничную службу и ВСУ.

Также СНБО поручил МВД усилить охрану стратегически важных объектов, которые могут стать объектом террористических нападений, в том числе МВД совместно с СБУ организовать комплекс взаимосогласованных мероприятий, направленных на недопущение незаконного ввоза в страну оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств массового поражения, радиоактивных и наркотических средств, а также предусмотреть их изъятие из нелегального оборота на территории государства.

Парубий отметил, что решение СНБО содержат и ряд других положений, в том числе и закрытого характера, направленных на обеспечение неприкосновенности и территориальной целостности государства.