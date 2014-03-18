Глава Совета Европы едет в Москву для проведения переговоров - СМИ
20:32, 18 марта 2014Политика
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Глава Евросовета Герман ван Ромпей намерен приехать в Москву для проведения переговоров.
Глава Евросовета едет в Москву для проведения переговоров / Фото : REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатические источники в Москве.
Напомним, президент Европейского Совета Германа ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявивли, что ЕС не признает и никогда не будет признавать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.
Кроме этого, лидеры ЕС на своем саммите в конце этой недели согласуют совместный европейский ответ на этот шаг России.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на диписточники в Брюсселе сообщило, что Ромпей намерен приехать в РФ в среду для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.
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