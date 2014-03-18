Глава Совета Европы едет в Москву для проведения переговоров - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатические источники в Москве.

Напомним, президент Европейского Совета Германа ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявивли, что ЕС не признает и никогда не будет признавать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Кроме этого, лидеры ЕС на своем саммите в конце этой недели согласуют совместный европейский ответ на этот шаг России.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на диписточники в Брюсселе сообщило, что Ромпей намерен приехать в РФ в среду для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.