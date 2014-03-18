ЕС не признает и никогда не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского Совета Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.Читайте такжеУкраина и весь мир не признают аннексию Крыма - Турчинов

"Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться. Европейский Союз не признает ни незаконный и нелегитимный референдум в Крыму, ни его результаты. Европейский Союз не признает и не будет признавать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркивается в заявлении.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

"В развитие решения глав государств и правительств ЕС от 6 марта и нашего заявления относительно Крыма от 16 марта, Европейский Совет обсудит ситуацию в Украине во время своего заседания на этой неделе и согласует совместный европейский ответ", - добавили Ромпей и Баррозу.

Экстренный саммит ЕС 6 марта принял решение о нескольких фазах санкций против России за ее действия в Крыму, включая возможные экономические санкции, а в своем заявлении 16 марта Ромпей и Баррозу подчеркнули незаконность крымского референдума и непризнание его результатов. Саммит ЕС состоится в Брюсселе 20-21 марта.