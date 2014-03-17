ЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России

15:20, 17 марта 2014
Политика
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Совет Европейского союза утвердил санкции в виде запрета на въезд и блокирования активов 21чиновника из Украины и России. 

МЗС

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

"Только что согласились на санкции – запрет на въезд и замораживание активов – для 21 чиновника из Украины и России. Больше мер в ближайшие дни", - написал он.

Он сказал корреспонденту УНИАН, что список будет опубликован сегодня поздно вечером в официальном Журнале ЕС, после чего санкции вступят в силу.

Дипломатические источники сообщили также УНИАН, что в списке - 13 граждан России и восемь граждан Украины, главным образом нелегитимное руководство Крыма.

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