ЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России
15:20, 17 марта 2014Политика
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Совет Европейского союза утвердил санкции в виде запрета на въезд и блокирования активов 21чиновника из Украины и России.
ЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.
"Только что согласились на санкции – запрет на въезд и замораживание активов – для 21 чиновника из Украины и России. Больше мер в ближайшие дни", - написал он.
#FAC just agreed on sanctions-travel restr & assets freeze against 21 official from Ukraine & Russia. More EC measures in few days...
- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 17 Март 2014
Он сказал корреспонденту УНИАН, что список будет опубликован сегодня поздно вечером в официальном Журнале ЕС, после чего санкции вступят в силу.
Дипломатические источники сообщили также УНИАН, что в списке - 13 граждан России и восемь граждан Украины, главным образом нелегитимное руководство Крыма.
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