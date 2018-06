ЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

"Только что согласились на санкции – запрет на въезд и замораживание активов – для 21 чиновника из Украины и России. Больше мер в ближайшие дни", - написал он.

