МИД Украины сообщает об усилении сотрудничества с США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.

По его словам, начата подготовка к американо-украинскому бизнес-саммиту в Вашингтоне.

“Мы начали работу над созданием инновационного совета. Это очень интересное и нужное направление, фактически речь идет о создании экосистемы, которая необходима для ускорения развития предпринимательства в Украине, правовой культуры, инфраструктуры и инновации”, - сказал он.

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По словам Лубкивского, в Украине уже находятся представители Министерства юстиции и команды ФБР для стратегического консультирования по поиску незаконно полученных денег бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.

По его словам, в этом деле дополнительную помощь и техническую экспертизу окажет Государственный департамент США.

“Мы находимся в начале очень интересного, нового и обнадеживающего этапа - это этап интенсификации сотрудничества”, - сказал Лубкивский.

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Он также сообщил, что Украина и США возобновляют работу комиссии по стратегическому партнерству на министерском уровне в сферах ядерной безопасности и нераспространения, политического диалога и верховенства права, энергетической безопасности.

В МИД также сообщили, что Украина и США в ближайшее время проведут консультации на уровне министерств обороны.

“В ближайшее время мы проведем консультации по вопросам обороны на уровне министерств обороны Украины и США”, - сказал он.