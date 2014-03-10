Кабельные операторы отключили украинские каналы, потому что им угрожали оружием, - источники «1+1»
13:25, 10 марта 2014Политика
5 0
Вчера, 9 марта, кабельные операторы Крыма под силовым захватом вынуждены были отключить большинство украинских каналов.
Источники сообщили, почему в Крыму отключили украинские каналы
Такая информация поступила от надежных источников канала «1+1». Кабельным операторам угрожали оружием и под силовым давлением заставили отключить вещание украинских каналов.
Читайте такжеВ Крыму почти все украинские телеканалы заменили на российские
Напоминаем, 6 марта, самопровозглашенная Администрация Крыма отключила эфирное вещание телеканала «1+1», а на частотах 1+1 канал начал выходить российский «1 канал». Однако до вчерашнего дня канал «1+1» можно было смотреть в кабельных сетях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter