Кабельные операторы отключили украинские каналы, потому что им угрожали оружием, - источники «1+1»

Такая информация поступила от надежных источников канала «1+1». Кабельным операторам угрожали оружием и под силовым давлением заставили отключить вещание украинских каналов.

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Напоминаем, 6 марта, самопровозглашенная Администрация Крыма отключила эфирное вещание телеканала «1+1», а на частотах 1+1 канал начал выходить российский «1 канал». Однако до вчерашнего дня канал «1+1» можно было смотреть в кабельных сетях.