Очевидцы опровергают информацию о российской военной колонне в Запорожской области
18:23, 01 марта 2014Политика
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В Запорожской области не замечено военной колонны.
Информацию издания Тиждень.uа - о колонне российских военных, которая движется по территории Запорожской области, опровергают очевидцы.
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Ранее УНИАН сообщал, что колонна российских военных прошла через Чонгарский полуостров и движется по территории Запорожской области.
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