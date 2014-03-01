Очевидцы опровергают информацию о российской военной колонне в Запорожской области

18:23, 01 марта 2014
Политика
1 0

В Запорожской области не замечено военной колонны. 

Информацию издания Тиждень.uа - о колонне российских военных, которая движется по территории Запорожской области, опровергают очевидцы.

Читайте такжеСовет Федерации РФ разрешил Путину начать войну с Украиной

Ранее УНИАН сообщал, что колонна российских военных прошла через Чонгарский полуостров и движется по территории Запорожской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter