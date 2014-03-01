Очевидцы опровергают информацию о российской военной колонне в Запорожской области

В Запорожской области не замечено военной колонны.

Информацию издания Тиждень.uа - о колонне российских военных, которая движется по территории Запорожской области, опровергают очевидцы. Читайте такжеСовет Федерации РФ разрешил Путину начать войну с Украиной Ранее УНИАН сообщал, что колонна российских военных прошла через Чонгарский полуостров и движется по территории Запорожской области.

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