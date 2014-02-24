В Запорожье участники Майдана опечатали кабинеты руководства Запорожской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, 23 февраля около 4,5 тысяч запорожцев провели возле Запорожской облгосадминистрации традиционный Майдан, где почтили память погибших в Киеве украинцев.

После этого представители Рады запорожского Майдана зачитали обращение к и.о. внутренних дел Арсену Авакову с требованием снять с занимаемых должностей и привлечь к уголовной ответственности губернатора Александра Пеклушенко, руководителя ГУ МВД Украины в Запорожской области Владимира Сербу и прокурора Запорожской области Александра Кирилюка «в связи с преступной деятельностью и организацией преследования активистов».