В Запорожье участники Майдана опечатали кабинеты руководства Запорожской ОГА
00:20, 24 февраля 2014Политика
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В Запорожье учасники Майдана опечатали кабинеты руководства Запорожской ОГА, потребовали возбуждения уголовных дело против руководства силових структур, создают отряды самообороны и готовы «гонять титушек».
Как передает корреспондент УНИАН, 23 февраля около 4,5 тысяч запорожцев провели возле Запорожской облгосадминистрации традиционный Майдан, где почтили память погибших в Киеве украинцев.
После этого представители Рады запорожского Майдана зачитали обращение к и.о. внутренних дел Арсену Авакову с требованием снять с занимаемых должностей и привлечь к уголовной ответственности губернатора Александра Пеклушенко, руководителя ГУ МВД Украины в Запорожской области Владимира Сербу и прокурора Запорожской области Александра Кирилюка «в связи с преступной деятельностью и организацией преследования активистов».
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