Добкин возвращается в Харьков
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин через час будет в Харькове на площади Свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам Добкин, которому во время пресс-конференции в аэропорту позвонил харьковский городской голова Геннадий Кернес, включив громкую связь.
"Я сейчас в дороге. Ровно через час я буду возле памятника Ленину", - сказал Добкин по телефону.
В свою очередь, Кернес добавил, что также направится к памятнику Ленину на площади Свободы.
Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба подтвердила информацию о выезде в Россию Добкина и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Как сообщил сегодня заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации Василий Хома, где в настоящее время находится Добкин, информации нет, однако, по его данным, в понедельник, 24 февраля, он должен выйти на работу.
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При этом он также подтвердил информацию о том, что несколько заместителей Добкина и его пресс-секретарь написали заявления об увольнении.
На официальном сайте ОГА есть сообщения, что Добкин не писал и не будет писать заявление об увольнении.
Кернес сегодня вернулся в Харьков и дал пресс-конференцию для журналистов в аэропорту.