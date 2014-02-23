Добкин возвращается в Харьков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам Добкин, которому во время пресс-конференции в аэропорту позвонил харьковский городской голова Геннадий Кернес, включив громкую связь.

"Я сейчас в дороге. Ровно через час я буду возле памятника Ленину", - сказал Добкин по телефону.

В свою очередь, Кернес добавил, что также направится к памятнику Ленину на площади Свободы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба подтвердила информацию о выезде в Россию Добкина и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщил сегодня заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации Василий Хома, где в настоящее время находится Добкин, информации нет, однако, по его данным, в понедельник, 24 февраля, он должен выйти на работу.

Читайте такжеДобкін не збирається йти у відставку - заява ОДА

При этом он также подтвердил информацию о том, что несколько заместителей Добкина и его пресс-секретарь написали заявления об увольнении.

На официальном сайте ОГА есть сообщения, что Добкин не писал и не будет писать заявление об увольнении.

Кернес сегодня вернулся в Харьков и дал пресс-конференцию для журналистов в аэропорту.