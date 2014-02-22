Пограничники подтвердили бегство Добкина и Кернеса из Украины

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

«Да, они покинули территорию Украины, да, через «Гоптовку». Я больше информации не имею, единственное, что могу сказать, что они действительно покинули территорию Украины и уехали в Россию», - сказал собеседник агентства.

В то же время в пресс - службе Харьковского городского совета отметили , что не владеют информацией о выезде Кернеса в Россию.

«Я с ним разговаривал часа два назад, спрашивал об отъезде, он мне ничего не говорил», - сказал директор Департамента Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Директор Департамента по делам прессы и информации Виктория Маренич, которая два часа назад не подтверждала информацию о выезде из Украины Добкина, сейчас не отвечает на телефонные звонки.