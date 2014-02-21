МИД РФ рекомендует Украине вынести конституционную реформу на референдум

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что такие судьбоносные для Украины процессы, как конституционная реформа, должны осуществляться с полным вовлечением политических сил и регионов, а проект такой реформы должен быть вынесен на всенародный референдум. Практические шаги по незамедлительному успокоению ситуации должны носить обоюдный характер, чтобы на деле содействовать национальному примирению. И, разумеется, любые формы посредничества должны осуществляться при безусловном уважении суверенитета Украины», - говорится в комментарии.

Напомним, сегодня Верховная Рада конституционным большинством (386 голосов) приняла Закон о восстановлении действия отдельных положений Конституции 2004 года (регистрационный номер 4163).