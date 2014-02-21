Верховная Рада вернула Конституцию 2004 года

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 386 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За данное решение проголосовали 140 депутатов из фракции Партии регионов, 89 - "Батькивщина", 40 - "УДАР", 35 - "Свобода", 32 - КПУ, 50 - внефракционных.

Данный закон принимался без решения комитета и сразу за основу и в целом.