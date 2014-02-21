Клюев говорит, что в митингующих и милицию вчера стреляли провокаторы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

”Я вчера без десяти восемь зашел к себе в кабинет... Слышал стрельбу, эти пули летали, как пчелы. Я видел в Интернете, как кто-то с крыши стреляет из автомата Калашникова. И вначале стреляет в одну сторону по милиции, а потом разворачивается - и начинает стрелять по митингующим... Я вижу и четко понимаю, что это была чистой воды провокация”, - рассказал Клюев.

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По его словам, сейчас эти события расследуют правоохранители.

По мнению главы Администрация Президента, в Украине существуют провокаторы, которым невыгоден мир в стране, поскольку, по его словам, как только все начинает стихать, проявляются провокации и возобновляется противостояние.

Как сообщал УНИАН, с 18 февраля возобновились противостояния между протестующими против власти и правоохранителями. В районе 9 часов утра 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 77 человек. Почти все - от пулевых ранений в голову, шею и грудь. Сотни ранены.