Ефремов считает, что целесообразнее вести переговоры с Майданом, а не с оппозицией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Ефремов подчеркнул: «Я думаю, что с Майданом надо разговаривать отдельно, потому что, когда мы задаем вопросы представителям оппозиции по поводу того, что если мы примем это решение, то будут ли соответствующие действия на Майдане, то они (представители оппозиции - УНИАН) ответ на этот вопрос не дают».

Читайте такжеЕфремов: Я не думаю, что у Януковича есть желание назначать выборыЕфремов добавил, что «на Майдане происходит своя работа». «И, насколько я понимаю, в том числе и правительство ведет работу с представителями, которые есть на Майдане, по решению тех вопросов, которые они поднимают. Не всегда те вопросы, которые поднимают представители оппозиции, они связаны с вопросами, которые люди поднимают на Майдане», - добавил Ефремов.