Томенко просит СБУ проверить, действительно ли Азаров улетел из Украины

Нардеп требует проинформировать, соответствует ли действительности размещена в зарубежных и отечественных СМИ информация относительно выезда частным самолетом бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в Австрию, сообщает Радио Свобода.

Если эта информация достоверна, то Николай Томенко требует обнародовать материалы о том, проходил ли бывший премьер-министр Украины пограничный и таможенный контроль и, соответственно, декларировал он сумму средств, что вывозил из Украины, а также документацию, которая была при нем.

«Речь идет об ответственноим деле, поскольку в СМИ говорится о возможном долговременном, а то и постоянное пребывание М. Азарова в Австрии. Как известно, в СМИ так же неоднократно размещались материалы о том, что семья Азарова, в частности, его сын, обладает не только домом, но и большим количеством недвижимости в Вене», - замечает Николай Томенко.

По его словам, очевидно, если будет сформировано новое правительство и созданы различные следственные комиссии относительно того, как действовало правительство Азарова с использованием бюджетных средств, подписанием документов, подготовкой неоднозначных международных соглашений и т.д., то надо будет привлекать к этому расследованию и самого бывшего премьер-министра, а также иметь полную документацию, чтобы проанализировать деятельность правительства за время руководства им Николая Азарова.