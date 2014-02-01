Азаров после увольнения полетел в Австрию – СМИ

Такую информацию распространила местная газета "Кронен-Цайтунг" со ссылкой на собственные источники, пишет ТСН.

Сейчас Азаров, по данным газеты, находится в Вене, у своего сына, и планирует оставаться там надолго.

Сын Азарова имеет вид на жительство в Австрии.

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра ни подтвердил, ни опроверг информацию о местонахождении Азарова, отметив, что это "личное дело экс-премьера".