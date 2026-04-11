Ученые разгадали тайну 2000-летнего компьютера, который 'ломает' хронологию истории

Этот механизм, вероятно, использовался для отслеживания небесных явлений.

В затонувшем корабле обнаружили корродированный древний компьютер, который ставит под сомнение современные представления о хронологии развития вычислительной техники. Недавно ученые приблизились к разгадке главной тайны этого механизма, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что исследование 2024 года, которое провели ученые из Университета Глазго, возродило интерес к антикитерскому механизму. Его подняли в 1901 году с затонувшего античного судна недалеко от греческого острова Андикитира. Механизм датируется началом I века до нашей эры.

Сложная система шестеренок и циферблатов антикитерского механизма позволяла предположить, что ее назначение выходило далеко за рамки того, что обычно ожидалось от древнего мира. Это устройство считается первым известным аналоговым компьютером.

Согласно исследованию, ученые давно подозревали, что механизм использовался для отслеживания небесных явлений, хотя его точные функции оставались предметом споров. Его сложная конструкция включает в себя взаимосвязанные бронзовые шестерни, которые, вероятно, моделируют астрономические циклы.

В издании отметили, что недавний прорыв произошел, когда исследователи Грэм Воан и Джозеф Бэйли применили методы, изначально не предназначенные для археологии. Ученые использовали байесовский анализ наряду с методами, разработанными для обнаружения гравитационных волн.

В центре внимания исследователей находилось календарное кольцо механизма - круглая деталь, которая, вероятно, кодировала временные циклы. Анализ показал, что эта деталь могла содержать от 354 до 355 отверстий, что соответствует длине лунного года.

"Предыдущие исследования предполагали, что календарное кольцо, вероятно, отслеживало лунный календарь, но двойные методы, которые мы применили в этой работе, значительно повышают вероятность того, что это действительно так. Это заставило меня по-новому оценить механизм Антикитера и то внимание, с которым греческие мастера подходили к его изготовлению", - сказал Бэйли.

Интересно то, что конструкция антикитерского механизма демонстрирует поразительную точность. Отверстия были расположены по кругу радиусом примерно 77,1 миллиметра, каждое из них отделено от соседнего всего на 0,028 миллиметра. Такой уровень точности свидетельствует о мастерстве, редко ассоциируемом с тем периодом.

В издании добавили, что исследование было вдохновлено современной попыткой воссоздать этот механизм. Автор YouTube-канала Clickspring Крис Будиселик документировал свои попытки создать копию.

Воан подчеркнул, что именно эксперименты Будиселика вдохновили его и Бэйли детальнее изучить механизм.

"Коллега указал мне на данные, полученные ютубером Крисом Будиселиком, который хотел изготовить копию календарного кольца и изучал способы определения точного количества отверстий в нем. Мне это показалось интересной задачей, которую, как я подумал, я смогу решить по-другому во время рождественских каникул", - поделился ученый.

