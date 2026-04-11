В Южной Африке находится гигант, который скрывает запасы золота на сумму 500 млрд долларов

Бассейн Витватерсранд в Южной Африке дал больше золота, чем любой другой регион на Земле. В частности, геологические исследования и данные горнодобывающей промышленности свидетельствуют, что с момента его открытия в 1886 году здесь найдено около 40% всего золота, добытого человечеством, а именно 45,3 млн кг. Об этом пишет Indian Defence Review.

По оценкам экспертов, в бассейне до сих пор хранится золота на сумму около полутриллиона долларов, причем остаточные запасы составляют более 45 млн кг. Однако значительная часть этих запасов недоступна из-за низкого содержания руды или большой глубины золотоносных слоев горных пород.

"Бассейн необычен не только благодаря своим размерам, но и возрасту. Золотосодержащие породы образовались во время одного из древнейших стабильных периодов в развитии земной коры, а история Витватерсранда неразрывно связана с современной Южной Африкой, формируя экономику страны и города таким образом, что это до сих пор заметно на плато Йоханнесбурга", - объясняют в материале.

Древние реки концентрировали золото на протяжении миллиардов лет

Бассейн Витватерсранда образовался 2,7-3 млрд лет назад во время архейской эры, когда атмосфера Земли содержала мало кислорода, а на планете господствовала микробиологическая жизнь.

"Реки текли через вулканическую местность, известную как зеленокаменные пояса, размывая богатые минералами породы и унося обломки золота вниз по течению. Поскольку золото имеет высокую плотность, оно оседало в руслах рек и на гравийных отмелях, накапливаясь в течение огромных промежутков времени", - рассказали в Indian Defence Review.

Однако осадки погребли такие отложения, а под действием тепла и давления они уплотнились в твердую породу, которую называют конгломератом - это тип отложения, который геологи классифицируют как палеоплацер, а именно древнее речное отложение, сохранившееся в камне.

Отмечается, что округлые формы многих золотых зерен в конгломератах до сих пор напоминают частицы, перенесенные водой, что является прямым физическим доказательством процесса их образования.

Находка золотоискателя, построившего город

Золотоносные обнажения вдоль хребта Витватерсранд были обнаружены золотоискателем Джорджем Гаррисоном в 1886 году, что положило начало одной из самых длительных горнодобывающих операций в истории. Уже через несколько лет палаточное поселение превратилось в Йоханнесбург, а вокруг шахт быстро расширялись железнодорожные пути, перерабатывающие заводы и финансовые учреждения.

"Золото редко встречалось в виде крупных самородков. Оно существовало в виде микроскопических частиц, рассеянных в конгломератовой породе, что требовало дробления больших объемов сырья и химической обработки, методы которой совершенствовались на протяжении десятилетий. Это обстоятельство с самого начала превратило Витватерсранд в промышленное предприятие, которое полагалось на технику и организацию, а не на индивидуальный поиск сокровищ", - объяснили в издании.

Дебаты о происхождении

На протяжении большей части 20 века исследователи спорили, образовалось ли золото Витватерсранда в результате древних речных процессов или позже гидротермальные жидкости из верхней коры Земли отложили его после образования конгломератов. Такое различие имело значение, ведь каждая теория указывала на разные стратегии разведки и добычи.

"Команда Университета Аризоны разрешила спор в пользу модели палеоплацеров, используя изотопное датирование рения-осмия, разработанное в лаборатории NTIMS университета при поддержке Фонда В. М. Кека. Эта техника измеряет соотношение радиоактивного рения-187 к его продукту распада - осмию-187. Рений-187 имеет период полураспада 45 миллиардов лет, что делает его одним из немногих инструментов, способных точно датировать столь древние материалы", - отмечается в материале.

В итоге ученые выяснили, что в Витватерсранде наблюдается четкая мантийная сигнатура, которая, вероятно, настолько выражена из-за того, что 3 млрд лет назад мантия Земли в этом конкретном месте была более горячей и богатой золотом по сравнению с более поздними месторождениями.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее ученые обнаружили на дне океана желтую "кирпичную дорогу". Исследователи говорят, что грунт выглядит почти как "запеченная корочка", которую можно снять.

Также сообщалось, что Китай высадил 66 млрд деревьев в пустыне размером с Польшу. Это сделали для того, чтобы остановить продвижение песка на фермы, дороги и города.

Вас также могут заинтересовать новости: