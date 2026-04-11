Пять знаков Зодиака окажутся в эпицентре судьбоносных перемен в ближайшие дни

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2026 года сулит, что пять знаков Зодиака окажутся в наиболее выигрышной астрологической позиции, пишет YourTango. Новолуние в Овне 17 апреля запустит перемены – прежде всего в финансовой сфере и в том, как мы будем выстраивать отношения с окружающими.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Энергия Овна будет подталкивать действовать быстро и решительно, но Сатурн внесёт свои коррективы, замедлит процесс и проверит нас на выдержку. Важно будет не спешить, а действовать последовательно. При грамотном подходе именно в этот период удастся сделать серьёзный шаг вперёд. Этот этап будет связан с внутренними изменениями: рост не будет происходить мгновенно, но окажется стабильным. У этих пяти знаков будет поддержка Сатурна и Марса, которая поможет довести начатое до результата.

Овен

Новолуние активирует вас максимально: вы словно проснётесь и начнёте видеть новые перспективы. Из-за сильного планетарного влияния могут возникнуть внутренние противоречия, поэтому важно будет не критиковать себя слишком строго. Венера поможет мягче относиться к себе, а Луна проверит ваши цели на прочность – но это не станет откатом, а окажется частью роста.

Вам стоит придерживаться выбранного курса или внедрить полезные привычки, которые усилят вашу дисциплину. Не берите на себя лишнего – в этот период будет важно трезво оценивать свои силы. Большие цели будут достижимы, если вы сумеете сочетать амбиции с практичностью. Продолжайте двигаться вперёд, даже если придётся начинать заново.

Лев

Неделя расширит ваши горизонты. Новолуние пробудит интерес к обучению, новым знаниям и даже путешествиям. В ближайшие месяцы вы сможете открыть для себя важное направление развития. Марс даст энергию для движения вперёд, но Сатурн потребует терпения и может создать давление.

Если вы учитесь или работаете в интеллектуальной сфере, особенно важно будет прислушиваться к наставникам – это даст новый уровень понимания. В карьере лучше будет укреплять уже имеющиеся навыки и не торопить события. Работайте в команде, дорабатывайте идеи и не бойтесь переделывать – это приведёт к более сильному результату.

Стрелец

Новолуние принесёт всплеск вдохновения и новые идеи. Появится желание делиться своими проектами и находить людей, которые помогут вам расти. Также усилится романтическая тема, но она заставит вас трезво взглянуть на прошлое.

Если вы идеализировали старые отношения, иллюзии могут разрушиться. Это освободит пространство для чего-то нового – возможно, для перспективного союза. В финансовом плане наметится постепенный рост, особенно если вы будете разумно распоряжаться ресурсами. Важно будет развивать навыки и вкладываться в своё мастерство.

Весы

Для вас это время станет возможностью ярко проявить себя. Новолуние затронет сферу отношений, а Венера поддержит финансовую сторону жизни. Вы будете чувствовать стремление к независимости, но при этом важно будет сохранять баланс с партнёрами.

Энергия недели потребует терпения и вовлечённости, особенно в совместных проектах. Могут появиться новые идеи для сотрудничества с близкими людьми. Финансовая стабильность станет более реальной, если вы будете осознанно подходить к расходам и целям. Важно будет чётко понимать, чего вы хотите добиться.

Водолей

Эта неделя покажет, как вы справляетесь с вниманием и новыми возможностями. Полезно будет окружить себя людьми, которые вас вдохновляют, или наконец заняться проектом, который вы давно откладывали. Не бойтесь просить поддержки.

Меркурий подтолкнёт к движению вперёд и напомнит, что мыслить нужно масштабно. Но без плана далеко не удастся продвинуться – стратегия сейчас будет особенно важна. Если вы в роли лидера, проявляйте справедливость и внимание к другим. Не пытайтесь делать всё в одиночку: командная работа даст лучший результат и поможет избежать перегрузки.

