Галкин заговорил на украинском и показал их с Пугачевой повзрослевшую дочь фото)

Известный шоумен устроил детям каникулы в Нью-Йорке.

У детей известного ведущего Максима Галкина сейчас каникулы, поэтому они вместе с отцом отправились в США. Дети и их звездный отец побывали в Нью-Йорке и сделали памятные фото на одной из главных площадей города – Таймс-сквер.

Информацию об этом опубликовал на своей странице в Instagram сам юморист, выложив несколько фотографий. На них он позирует с дочерью Лизой.

Подписчики юмориста засыпали девочку комплиментами и отметили, что она растет настоящей красавицей, а некоторые добавили, что девочка похожа на своего отца.

Видео дня

Максим Галкин не часто публикует фотографии детей. Но ранее он уже показывал, как они гуляют по улочкам Нью-Йорка. Тогда на кадрах был и сын звездной пары. Но на этот раз мальчик остался за кадром.

В комментариях к фото Максим Галкин признался, что эти снимки сделал именно Гарри. Одна из пользовательниц спросила: "Фото сделал Гарри?", на что юморист кратко ответил на украинском языке: "Так".

Комментарии сразу заполнились комплиментами и в его адрес – подписчики уверены: у парня настоящий талант.

Неизвестно, была ли с ними мать близнецов – Алла Пугачева, она известна тем, что не любит путешествовать на самолетах.

Отметим, в начале полномасштабной войны Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми переехали в Израиль, а затем на Кипр. Сам юморист осудил вторжение в Украину.

