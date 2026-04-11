Магнитная буря атаковала Землю: что будет 11 апреля (график)

Сегодня магнитная буря продолжатся.

10 апреля на Земле началась умеренная магнитгая буря и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Перед выходными скорость солнечного ветра увеличилась из-за влияния корональной дыры на Солнце. Из-за этого на Земле началась магнитная буря уровня G2. Сегодня она продолжится, но уже ослабнет до G1.

Ожидается, что уже в течение 12 и 13 апреля эффекты должны постепенно ослабевать и полностью вернутся к спокойному стостоянию в начале новой рабочей недели.

Магнитная буря G1 - чем опасна и как защититься

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, но даже она может влиять на самочувствие и технику. В такие периоды некоторые люди ощущают усталость, головную боль, раздражительность или скачки давления. Считается, что особенно чувствительны к изменениям магнитного поля метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

Чтобы снизить влияние, важно соблюдать простой режим: высыпаться, пить больше воды, избегать стрессов и перегрузок. Желательно сократить потребление кофе и алкоголя, а также больше времени проводить на свежем воздухе. Если самочувствие ухудшается, стоит уменьшить активность и при необходимости обратиться к врачу.

Также возможны незначительные сбои в работе спутниковых систем и связи, хотя серьёзной угрозы такие бури обычно не несут.

