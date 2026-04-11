Изменение некоторых привычек поможет вам меньше платить за свет.

Перед тем как стирать полотенца или другие вещи, хозяйки выбирают подходящий режим, на котором машинка сможет и пятна убрать, и не слишком много "потянуть" света и воды. Рассказываем, какой режим стирки самый бережный по отношению к вашему кошельку и почему стоит попробовать остановиться именно на нем.

На каком режиме стирки лучше всего стирать вещи

Авторы британского издания Express передают слова доктора Ксанд ван Туллекена, врача и телеведущего, который в эфире программы BBC Morning Live объяснил, на каком режиме стирки тратится меньше воды и света, а также рассказал о нюансах использования каждой из программ.

По его словам, максимальная температура, при которой работает стиральная машина, как правило, составляет 90 градусов. Однако такое "почти кипячение", во-первых, очень дорого обходится в финансовом плане, во-вторых, быстрее изнашивает ткани. Доктор Ксанд вообще считает, что одежду, которую постоянно стирают при 90 градусах, скоро можно будет выбросить.

Далее он упомянул о наиболее популярном режиме стирки - при 60 градусах. Эксперт считает, что такой вариант эффективен и приемлем, если, допустим, нужно продезинфицировать одежду и белье после человека, зараженного каким-то вирусом. При указанных температурах многие болезнетворные микроорганизмы действительно погибают.

Стирка при 40 градусах, считает Ксанд, вообще бессмысленна. Такая температура слишком низкая, чтобы что-то хорошо отстирать, а свет стиралка "мотает" так же, как на программе с 60 градусами. В итоге врач подсказал, на каком режиме стирки лучше всего стирать вещи - он рекомендует выбрать программу с температурой 30 градусов, так как это гораздо дешевле.

Сам он признался, что "идет еще дальше" и стирает все при 20 градусах. Ксанд уверен, что при использовании такого режима можно снизить расход электричества на 60%, по сравнению с программой на 40 градусах, и меньше платить за коммуналку.

Кроме мнения врача и телеведущего авторы Express ссылаются на исследование Which?, согласно которому эффективность стирки при 20 градусах ниже, чем при 30 или 40, но если использовать гель, а не порошок, эта проблема будет решена, и белье станет чистым. Тем не менее стоит учитывать, что стирка при низких температурах подходит для кружева, шерсти и шелка, а если вам необходимо очистить одежду из других материалов, выбирайте программу с температурой 30 градусов, и этого будет достаточно.

