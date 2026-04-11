Благодатный огонь ежегодно сходит в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой.

Схождение Благодатного огня – это одно из наиболее известных и активно обсуждаемых событий в христианском мире. Каждый год оно привлекает тысячи паломников и миллионы зрителей со всего света, а в 2026 году к этой церемонии проявляется особенно большой интерес, отчасти из-за непростой ситуации на Ближнем Востоке.

Разберемся, где посмотреть схождение благодатного огня, что оно символизирует и когда начинается.

Что означает схождение Благодатного огня – откуда взялась эта традиция

Благодатный огонь – это особый огонь, который, согласно церковной традиции, чудесным образом является в иерусалимском храме Гроба Господня. Происходит это накануне православной Пасхи, когда отмечается Великая суббота 2026 года. Сама церемония проходит в Кувуклии – часовне, сооруженной над гробницей Иисуса Христа. Верующие чтут ее как место Его погребения и Воскресения.

Согласно обряду, Иерусалимский патриарх входит внутрь Кувуклии, имея при себе незажженные свечи. Спустя некоторое время он появляется с уже горящим огнем, который впоследствии передают всем верующим.

Точное время, когда будет трансляция схождения Благодатного огня, так же, как и время его явления, заранее не известны: ожидание порой длится от нескольких минут до нескольких часов.

Корни этой традиции уходят в первые века христианства. По преданию, еще апостол Петр, придя к гробу после известия о Воскресении, увидел внутри необычный свет. Именно это событие и воспринимается как прообраз нынешнего чуда.

Для верующих Благодатный огонь служит символом Воскресения Христа и победы жизни над смертью. При этом, несмотря на многовековую историю, природа этого явления не находит научного объяснения, что лишь подогревает к нему интерес общественности.

Где смотреть схождение Благодатного огня – трансляция в 2026 году

Православная Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. А церемония схождения Благодатного огня, таким образом, состоится накануне – в Великую субботу, 11 апреля.

Примерное время, когда трансляция схождения Благодатного огня начинается, варьируется, но в среднем приходится на 12:00-13:00 по киевскому времени.

Впрочем, схождение Благодатного огня 2026 года во многом ограничено из-за мер безопасности в регионе, так что может происходить с задержками. Тем не менее, представители Иерусалимского патриархата подтвердили, что обряд состоится.

С тем, где посмотреть схождение Святого огня, проблем быть не должно: трансляции, как правило, ведут крупные телеканалы, официальные ресурсы православных церквей и новостные сайты на YouTube и других платформах.

Таким образом, даже находясь вдали от Иерусалима, верующие могут стать свидетелями одного из наиболее значимых событий православного календаря. Оно на протяжении веков сохраняет свое значение как символ надежды и духовного обновления.

