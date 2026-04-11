Чтобы магазинное молоко приносило пользу организму, перед покупкой следует проверять этикетки.

Люди, которые заботятся о своем здоровье, стараются ответственно подходить к выбору продуктов. Они интересуются, какое молоко самое полезное и где его лучше покупать - в магазине или на рынке. В то же время магазинный продукт может вызывать много вопросов у покупателей, ведь он не портится месяцами.

Заместитель генерального директора "Ассоциации производителей молока" Елена Жупинас рассказала УНИАН, почему магазинное молоко не киснет много недель, чем отличаются пастеризованное и ультрапастеризованное молоко и правда ли, что в продукт могут добавлять пальмовое масло или антибиотики.

Почему магазинное молоко долго хранится

Специалист объяснила, что длительный срок хранения обусловлен прежде всего современными технологиями его обработки и упаковки. Еще 20–30 лет назад оно хранилось лишь около суток, поскольку не имело герметичной упаковки, а уровень бактериального загрязнения был значительно выше. Сейчас ситуация изменилась. Есть много причин, почему современное молоко не киснет: оно проходит обработку, которая называется пастеризацией и существенно продлевает срок хранения.

"Существует три вида молока: пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное, которые отличаются только температурой обработки. Пастеризованное обрабатывается при температуре до 80°, ультрапастеризованное – до 110°, а стерилизованное – около 130°. Ну и понятно, что чем выше температура обработки, тем меньше в молоке сохраняется витаминов и микроэлементов. Хотя жир и белок от температуры не страдают, но микроэлементы разрушаются", – пояснила эксперт.

Именно поэтому молоко с длительным сроком хранения (до 180 дней) часто дополнительно обогащают витаминами и микроэлементами, чтобы частично восстановить его естественный состав после обработки, добавила она.

Поэтому основная причина, почему магазинное молоко не портится, заключается именно в процессе пастеризации. Она убивает все микроорганизмы в напитке и увеличивает срок хранения.

"Для пастеризованного молока – это до двух недель, для ультрапастеризованного – это 45 дней, а для стерилизованного молока, или как его еще называют – "молоко длительного хранения", – до 180 дней. В последнее время на полках мы можем увидеть еще один, новый для Украины, вид молока – это ультрафильтрованное. Это передовая технология, когда продукт проходит через специальные мембраны для очистки, а затем нагревается при относительно низкой температуре – около 70°C. Благодаря пастеризации оно максимально сохраняет свои природные свойства", – пояснила Жупинас. Она также добавила, что такая технология дороже, поэтому, конечно, и стоимость продукта обычно немного выше.

Из чего делают молоко, которое продается в магазинах

Как отметила эксперт, сегодня почти все молоко на украинских полках производится из натурального сырья с промышленных ферм, где контролируют качество и здоровье животных. Дополнительно действует государственный контроль (проверки два раза в месяц) и контроль на производстве, поэтому продукт безопасен для потребления. Так что в том, из чего делают магазинное молоко, нет никаких загадок или грязных секретов.

"На сегодняшний день все молоко, которое мы видим на полках, является живым. Восстановленного на полках нет в связи с тем, что у нас есть профицит – на сегодняшний день отпускные цены на сырое молоко от молочно-товарных ферм почти на 25% ниже, чем в предыдущем году, именно из-за того, что есть излишки. И в составе магазинного молока должно быть указано только молоко. Если мы покупаем продукт с добавками, например, с какао, тогда в составе есть молоко и какао. А так – только молоко", – рассказала эксперт.

Также Жупинас пояснила, что есть еще так называемое "детское" молоко, которое отличается прежде всего качеством сырья. Для его производства отбирают лучший напиток с самым низким уровнем бактериального загрязнения, который есть на заводе. По составу это обычное молоко – без добавления примесей, хотя иногда такой продукт может быть обогащен витаминами или микроэлементами – это обязательно указывается на упаковке.

Также многие покупатели беспокоятся о том, что в магазинном молоке есть пальмовое масло.

"Технологически пальмовое масло никогда не добавляли в питьевое молоко. Его используют в спредах и в сырных продуктах для того, чтобы заменить молочный жир. В среднем натуральное молоко в Украине имеет жирность около 3,7–3,8%. Зато в магазинах часто продается продукт с показателем, например, 2,5%, поскольку часть жира из него, наоборот, удаляется во время обработки", – ответила Жупинас.

Она также добавила, что все чаще можно встретить "ненормализованное молоко" – то есть такое, которое не изменяли после получения с фермы. В нем сохраняется естественный уровень жира, обычно в пределах примерно 3,5–3,8%.

Полезно ли магазинное молоко

Жупинас отметила, что даже в молоке длительного хранения сохраняется главное – белок, который является важной составляющей для построения организма, особенно у детей. Хотя в нем может быть немного меньше микроэлементов, основная ценность продукта – все же не витамины, а молочный жир и белок.

А благодаря пастеризации молоко может долго храниться без холодильника, что особенно актуально в современных условиях, но только если упаковка не открыта. После открытия его, конечно, нужно хранить в холодильнике и быстро употребить. Вот почему нельзя пить магазинное молоко, которое долго простояло на столе – оно может испортиться так же, как и домашнее.

Выбирая продукт, прежде всего обращайте внимание на срок годности – не стоит покупать, если он почти истек. Ведь после вскрытия такое молоко быстро скиснет, предупреждает эксперт. Также лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, которые заботятся о своей репутации и контроле качества.

Как определить, есть ли антибиотики в молоке

Некоторые покупатели опасаются, что для продления срока годности в напиток могут добавлять консерванты или антибактериальные препараты. Но на самом деле не стоит переживать по поводу того, есть ли в магазинном молоке антибиотики.

"Нет, это абсолютно запрещено, и на сегодняшний день, если в молоке во время входного контроля на заводе обнаружат отклонения по показателям безопасности (антибиотики или ингибиторы), оно изымается из оборота и просто утилизируется", – ответила эксперт.

Жупинас подчеркнула, что с каждым годом законодательство становится более жестким в отношении антибиотиков в продукции, а новый закон о ветеринарной медицине разрешает отпуск препаратов этой группы только по рецептам с последующим контролем использования.

В то же время, покупая продукт на рынке, стоит выбирать проверенных продавцов, у которых вы приобретаете продукцию не впервые. Ведь обычный покупатель не может оценить, в каких условиях содержатся животные и как именно происходит доение.

"Стоит насторожиться, если сырое молоко у продавца долго не скисает без охлаждения – это может свидетельствовать о наличии антибиотиков, например", – отметила специалист.

справка Елена Жупинас Эксперт ассоциации производителей молока Отвечает за взаимодействие с перерабатывающей отраслью и реализацию профильных проектов. Специализируется на развитии молочного сектора, взаимодействии производителей и переработчиков, а также на рыночной аналитике. Регулярно выступает в качестве отраслевого эксперта в медиа и на профессиональных мероприятиях

