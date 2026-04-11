Курс валют в Украине 11 апреля: сколько стоят доллар и евро в обменниках сегодня

Отмечается, что ожитдается усиленный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны простых украинцев.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников, а также касс банков, работающих в субботу, 11 апреля, будет находиться в пределах - прием от 43,20 до 43,45 гривни и продажа от 43,55 до 43,80 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом, по его мнению, курс евро будет сегодня находиться в пределах - прием от 50,30 до 50,80 гривни и продажа от 51,05 до 51,35 гривни.

В то же эксперт предупредил, что некоторые обменники в рамках своих задач могут скорректировать курс валют на "плюс-минус" 5−10 копеек.

"На фоне ситуативного снижения спроса на валюту как со стороны бизнеса на межбанке, так и на стороны граждан на наличном рынке – в эти выходные владельцы большинства обменников проработают в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и спредом по евро в пределах 20−40 копеек. Оптовые обменники будут выставлять спред по обоим валютам в пределах 15−20 копеек", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,46 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро.

