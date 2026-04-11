Известный украинский актер показал младшего сына и публично обратился к нему (фото)

Вячеслав Довженко поздравил сына с днем рождения.

Известный украинский актер, звезда фильма "Киборги" и сериалов "Участковый из ДВРЗ" и "АТП перевозчики" Вячеслав Довженко тепло поздравил своего младшего сына Василия с днем рождения. Юноше исполнилось 17 лет. Соответствующий пост актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Он выложил несколько фотографий парня, на которых тот запечатлен еще в детском возрасте. На одном из фото Василий позирует в очках и полицейской фуражке, очевидно, кадр был сделан на съемочной площадке во время работы Вячеслава Довженко.

"17 лет! Ты шагаешь по этой жизни; ты учишься; ты приобретаешь; ты развиваешься; ты утверждаешься и ты воспитываешь! Да, ты тоже многому меня учишь, и я, честно скажу, очень стараюсь! Горжусь, восхищаюсь и безгранично люблю. Будь счастлив, сынок!" – подписал фотографии Вячеслав Довженко.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям парня и пожелали ему крепкого здоровья и счастья.

Отметим, что у актера Вячеслава Довженко есть два сына: Иван и Василий, которые родились в браке с актрисой Ксенией Башей. Они прожили в браке 17 лет. Пара рассталась в 2018 году. Сейчас актер встречается с костюмершей Светланой. Старший сын Иван Довженко играет в кино. О младшем сыне Василии известно немного. Он пишет стихи и живет то с отцом, то с матерью.

