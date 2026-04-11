11 апреля - большой день для православных верующих и дата нескольких международных торжеств.

Одиннадцатый день апреля будет знаменательным для верующих. Православным обязательно стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник. На планете в эту дату проводится торжество из сферы здравоохранения, а по народным верованиям принято приводить дом в порядок.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране в эту дату нет официальных мероприятий. И хотя на государственном уровне праздник 11 апреля не отмечается, однако сегодняшний день отметится важным событием для всех православным.

Какой сегодня праздник церковный

11 апреля в православии заканчивается Страстная неделя и Великий пост - это последний день, когда христиане все ещё постятся. Уже завтра у верующих наступит великий праздник Пасха 2026, а сегодня отмечается Великая суббота. Этот день одновременно скорбный, поскольку посвящен смерти Христа, но при этом и радостный из-за предчувствия его скоро воскрешения.

Также есть праздник сегодня в церковных святцах - это день памяти святого мученика Антипы. Он считается целителем зубной боли, поэтому ему молятся о лечении болезней полости рта. А стоматологи просят послать удачу в ремесле.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 11 числа проводится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое заболевание нервной системы, причины которого до сих пор окончательно не установлены. Хотя пока что оно считается неизлечимым, сегодняшнее мероприятие направлено на активный поиск способа лечения.

Есть и другие памятные даты и международные праздники сегодня - День подводной лодки, День освобождения узников концлагерей, День музыки на кассетных носителях, День сырного фондю.

Какой сегодня праздник в народе

Древние люди могли предсказать погоду по различным погодным признакам, в чем им помогали приметы:

чем выше по небу летят гуси, тем сильнее в этом году разольются реки;

на калине набухли почки - к потеплению;

если прошел дождь перед Пасхой, то осенью будет хороший урожай;

береза дает много сока - апрель ожидается дождливым.

В Великую субботу накануне Пасхи по народным верованиям принято заканчивать подготовку к празднику: верующие пекут пасхи, варят и красят яйца, убирают дом до идеальной чистоты. Все домашние хлопоты старались закончить до вечера, чтобы завтра отдыхать. Также в народный праздник сегодня в Украине приходят в храмы с пасхальными корзинами, чтобы освятить продукты.

Что нельзя делать сегодня

Согласно церковным верованиям, 11 апреля не запрещается работа ни по дому, ни на огороде. Главное для христиан - провести сегодня праздник с мыслями о Боге и не забывать о молитве. Не стоит ссориться с близкими, ругаться матом, судить других. Еще нежелательно поминать умерших близких - это лучше сделать уже после Пасхи в поминальные дни.

