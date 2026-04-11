Как ухаживать за драценой в апреле: 5 шагов для пышной зелени

При правильном уходе весной драцена будет активно расти и радовать яркой зеленью весь сезон.

Драцена (Dracaena marginata) считается неприхотливым комнатным растением, но весной ей всё же требуется немного внимания. В апреле начинается активный рост: появляются новые листья, поэтому, как пишет Homes and Gardens, важно скорректировать уход.

Как часто поливать драцену весной?

С наступлением тепла растение нуждается в большем количестве влаги. Полив стоит увеличить, но без переувлажнения – длительная сухость, как и избыток воды, вредны для драцены.

Как поливать драцену правильно - совет

Одна из главных причин проблем – неправильный полив. Почва не должна пересыхать полностью, но и быть слишком влажной тоже нельзя. Весной грунт высыхает быстрее, поэтому проверяйте его перед поливом, особенно верхний слой.

Удобрение для драцены - когда и сколько

Весна – лучшее время для внесения удобрений. Подойдут универсальные жидкие подкормки для комнатных растений. Их вносят примерно раз в 3–4 недели. Осенью подкормки прекращают.

Желтеют листя драцены - нужно ли обрезать

Весной драцена может сбрасывать старые листья – это нормально. Пожелтевшие нижние листья можно аккуратно удалить, чтобы растение выглядело аккуратнее и направляло силы на новый рост.

Как пересадить драцену - выбираем время правильно

Драцена растёт медленно, поэтому пересадка требуется раз в 2–3 года. Апрель – подходящее время для этого. Если корням тесно, рост замедляется, листья могут терять цвет и опадать. Пересадка в более просторный горшок со свежей почвой улучшит дренаж и обеспечит растение питательными веществами.

