У мужчин с татуировками есть эти 11 особенных черт характера, – исследование

Издание отмечает, что татуировка – это не просто спонтанное решение, она может многое рассказать о человеке.

Мужчины с татуировками обычно обладают определенными интересными чертами характера, которые, честно говоря, делают их лучшими людьми, пишет Your Tango.

Издание объясняет, что от уверенности в самовыражении до сентиментальности, проявляющейся в татуировках в честь любимого человека или любимой вещи, их выбор в пользу татуировки – это не просто импульсивное решение, принятое под влиянием мгновенного порыва.

Всего издание выделило 11 особых черт характера у таких мужчин:

1. Они самовыражаются

Несмотря на все внешние предрассудки, которые часто сопровождают татуировки, особенно среди мужчин, люди, которые продолжают самовыражаться с помощью этого вида искусства, отличаются особой уникальностью и уверенностью в себе, которые трудно найти у других.

Они не только искренне самовыражаются, несмотря на общественный шум, но и находят способ исцелиться и раскрыться через искусство – то, что обычному мужчине иногда бывает трудно сделать.

2. Они экстраверты

Исследование 2016 года показало, что люди, которые решают сделать татуировку, часто более экстравертны, чем среднестатистический человек. Это объясняется не только необходимостью поддерживать разговор с мастером во время сеанса, но и в повседневной жизни и в своих привычках.

Издание добавляет, что таким людям нравится быть среди людей и общаться с ними. Даже если им все же приходится сознательно следить за своей энергией и беречь ее, они предпочитают общение с другими, а не одиночество.

3. Они сентиментальны

Если мужчина делает татуировку в честь кого-то или чего-то, что он любит, то, скорее всего, это решение на всю жизнь является признаком его внутренней сентиментальности.

"От ностальгии до чувства тепла, привязанности и искренности, которые некоторые современные мужчины часто не замечают, мужчины с татуировками часто отличаются этими чертами, которые делают их лучшими людьми", – говорится в статье.

4. Они уверены в себе

В то время как среднестатистический мужчина, как правило, переоценивает уровень своей уверенности и притворяется слишком уверенным, мужчины с татуировками обретают это чувство благодаря своим действиям и личным усилиям.

5. Они уникальны

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychological Reports, люди с татуировками часто ценят и нуждаются в ощущении уникальности. Им нравится выделяться из толпы – не из эгоистических соображений, а чтобы самовыразиться и проявить свою аутентичность.

6. Для них важнее впечатления, чем материальные вещи

Люди с татуировками, как правило, больше ориентированы на получение новых впечатлений, а не на обретение статуса с помощью материальных вещей. Они находят удовольствие и увлечение в активной деятельности, создании воспоминаний и поиске нового, даже если обычный человек в нашем обществе, ориентированном на комфорт и удобство, предпочитает поступать наоборот.

7. Им не нужно одобрение со стороны других

Несмотря на предрассудки и ложные представления, с которыми до сих пор сталкиваются люди с татуировками в современном мире, тот, кто решает сделать татуировку, в определенной степени смиряется с тем, что его не поймут. Он знает, кто он и что для него важно, и если татуировка означает, что не всем представится возможность познать его характер, то это не страшно.

8. Они хотят исцелиться

По словам клинического психолога Виниты Мехты, у мужчин с татуировками обычно есть интересное стремление к исцелению, поскольку сами татуировки часто являются символическим, физическим проявлением психических и эмоциональных травм. Независимо от того, идет ли речь о неразрешенной травме или о внутреннем конфликте с собственной идентичностью, татуировки часто служат средством исцеления для тех, кто переживает эмоциональные трудности.

9. Они творческие

Такие мужчины, как правило, открыты для творчества и интересуются творческими занятиями, которые обычный человек может пропустить.

Они не боятся выходить из своей зоны комфорта и пробовать что-то новое, но, вероятно, у них также есть творческий потенциал, который придает ценность их досугу, повседневным делам и отношениям.

10. Они самосознательны

Решение о нанесении постоянной татуировки не принимается без определенной доли самоанализа и размышлений. Хотя это может казаться лишь небольшой частью гораздо более крупного решения, именно эта способность задумываться, принимать решения и действовать является настоящим свидетельством самосознания этих мужчин.

11. Они смелые

От смелости в самовыражении в жестком мире до решимости идти на риск при принятии решений – мужчины с татуировками часто демонстрируют эти интересные и сильные черты характера. Как отмечает психотерапевт Роберт Тайбби, люди со смелым характером не раздумывают и не сомневаются в своих решениях. Приняв решение, они движутся вперед и доверяют себе.

