Православный праздник сегодня в народе носит название Антипа.

11 апреля по новому церковному календарю почитают священномученика Антипу, епископа Пергама Асийского. Также сегодня - Великая суббота Страстной недели, последний день Великого поста и канун светлого праздника Пасхи. В этот день верующие готовятся к торжеству Воскресения Христова, соблюдают пост, молятся и задумываются о духовном очищении.

Рассказываем о главных традициях Великой субботы, народных приметах, запретах этого дня и о том, какой церковный праздник сегодня отмечают православные по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православная церковь 11 апреля чтит память святого мученика Антипы, жившего в I веке. По старому стилю святого будут вспоминать 24 апреля.

Антипа был епископом Пергама (территория современной Турции) и учеником апостола Иоанна Богослова. Епископ проповедовал христианство и призывал людей не поклоняться идолам.

Во времена правления императора Нерона, который жестоко преследовал христиан, Антипа также подвергся гонениям - его заставляли отречься от веры, но он отказался. Тогда жрецы решили бросить епископа в котел, в котором приносили жертву богине Артемиде. Однако, по чудесному промыслу святой остался невредим - он словно уснул. Христиане тайно похоронили его ночью. Известно, что на его могиле происходили чудеса: люди исцелялись от болезней, особенно от зубной боли.

Кого еще почитают сегодня по новому календарю:

мучеников Прокса и Мартиниана;

преподобного Фармуфия;

преподобного Иоанна,

святителя Калиника Черникского.

На 11 апреля в этом угоду приходится Великая суббота - последний день Великого поста и канун Пасхи. По преданию, в этот день Христос, умерший на кресте, сошел в ад и освободил души праведников, включая Адама и Еву.

В храмах начинаются торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одежды, а верующие замирают в ожидании великого чуда - Воскресения Христова. Особое событие этого дня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где сходит Благодатный огонь - символ Воскресения. Примечательно, что огонь появляется ежегодно накануне православной Пасхи и в первые минуты не обжигает. Из Иерусалима его развозят в православные церкви по всему миру.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 11 апреля вспоминают мученика Марка, епископа Арефуссийского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по староцерковному стилю и запретах этого дня.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Священномученика Антипу, епископа Пергама почитают как целителя и покровителя стоматологов. В день памяти святого к нему обращаются с молитвами о здоровье, просят унять зубную боль и исцелить другие недуги.

Великая суббота, которая также приходится на 11 апреля по новому стилю, считается днем спокойствия и подготовки к Пасхе. В этот день заканчивают последние приготовления: выпечку пасхальных куличей, уборку дома, также освящают яйца и пасхи в храмах.

Святить пасху идут в течение дня до вечера Великой субботы, а также в Пасхальное воскресенье после праздничной утренней литургии. Время освящения может отличаться в зависимости от храма и комендантского часа.

В народе день называют Антип Водогон или просто Антип. Название связано с половодьем: к этому времени лед обычно сходил с рек, и вода достигала пика. Если вода широко разливалась, год обещал быть плодородным, а если лед оставался - ожидался плохой урожай и тяжелое лето.

Существуют в этот день и старинные народные обряды, чтобы унять зубную боль. Для этого наши предки клали на больной зуб серебряную монету, а потом делали в ней дырочку, продевали через шнурок и вешали на икону святого - считалось, что боль уйдет. Также говорят, что если покаяться в грехах в этот день - то год будет удачным и спокойным.

11 апреля важно сохранять спокойствие и избегать ссор, злости, грубости и провокаций. Не рекомендуется ругаться, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи нуждающимся.

В Великую субботу стараются отказаться от тяжелого физического труда: не занимаются уборкой, стиркой, глажкой, а также рыбалкой и охотой. Считается нежелательным выполнять и сельскохозяйственные работы - день посвящен тишине и духовному сосредоточению.

Не принято устраивать шумные праздники, свадьбы и торжества. Верующим советуют избегать веселья, ссор, грубых слов и конфликтов, контролировать эмоции и сохранять внутреннее спокойствие. Также в этот день не одобряются вредные привычки и излишества: следует воздержаться от алкоголя, курения и любых проявлений неумеренности.

Что нельзя делать сегодня по народным приметам:

пересчитывать деньги - это к нищете;

сплетничать - злые слова возвращаются к говорящему в стократном размере.

День следует провести в спокойствии, настроиться на духовные размышления и подготовку к Пасхе, отпуская тревоги и негативные эмоции.

11 апреля - народные приметы о погоде

Погода этого дня может рассказать о том, какими будут остаток весны, лето и урожай:

дождь идет - летом будет много грибов, особенно груздей;

небо красное на рассвете - весна будет с ветрами и дождями;

верба распустилась - зима ушла;

в Великую субботу стоит ясная и теплая погода - таким же будет и лето;

день выдался ненастным - лето ожидается прохладным и пасмурным.

В этот день не сеют семена и не высаживают растения - полевые и садовые работы не принесут пользы.

