11 апреля по новому церковному календарю почитают священномученика Антипу, епископа Пергама Асийского. Также сегодня - Великая суббота Страстной недели, последний день Великого поста и канун светлого праздника Пасхи. В этот день верующие готовятся к торжеству Воскресения Христова, соблюдают пост, молятся и задумываются о духовном очищении.
Рассказываем о главных традициях Великой субботы, народных приметах, запретах этого дня и о том, какой церковный праздник сегодня отмечают православные по старому стилю.
Какой сегодня церковный праздник в Украине
Православная церковь 11 апреля чтит память святого мученика Антипы, жившего в I веке. По старому стилю святого будут вспоминать 24 апреля.
Антипа был епископом Пергама (территория современной Турции) и учеником апостола Иоанна Богослова. Епископ проповедовал христианство и призывал людей не поклоняться идолам.
Во времена правления императора Нерона, который жестоко преследовал христиан, Антипа также подвергся гонениям - его заставляли отречься от веры, но он отказался. Тогда жрецы решили бросить епископа в котел, в котором приносили жертву богине Артемиде. Однако, по чудесному промыслу святой остался невредим - он словно уснул. Христиане тайно похоронили его ночью. Известно, что на его могиле происходили чудеса: люди исцелялись от болезней, особенно от зубной боли.
Кого еще почитают сегодня по новому календарю:
- мучеников Прокса и Мартиниана;
- преподобного Фармуфия;
- преподобного Иоанна,
- святителя Калиника Черникского.
На 11 апреля в этом угоду приходится Великая суббота - последний день Великого поста и канун Пасхи. По преданию, в этот день Христос, умерший на кресте, сошел в ад и освободил души праведников, включая Адама и Еву.
В храмах начинаются торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одежды, а верующие замирают в ожидании великого чуда - Воскресения Христова. Особое событие этого дня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где сходит Благодатный огонь - символ Воскресения. Примечательно, что огонь появляется ежегодно накануне православной Пасхи и в первые минуты не обжигает. Из Иерусалима его развозят в православные церкви по всему миру.
Какой сегодня православный праздник в старом календаре
По юлианскому календарю 11 апреля вспоминают мученика Марка, епископа Арефуссийского.
Обычаи дня, что сегодня нельзя делать
Священномученика Антипу, епископа Пергама почитают как целителя и покровителя стоматологов. В день памяти святого к нему обращаются с молитвами о здоровье, просят унять зубную боль и исцелить другие недуги.
Великая суббота, которая также приходится на 11 апреля по новому стилю, считается днем спокойствия и подготовки к Пасхе. В этот день заканчивают последние приготовления: выпечку пасхальных куличей, уборку дома, также освящают яйца и пасхи в храмах.
Святить пасху идут в течение дня до вечера Великой субботы, а также в Пасхальное воскресенье после праздничной утренней литургии. Время освящения может отличаться в зависимости от храма и комендантского часа.
В народе день называют Антип Водогон или просто Антип. Название связано с половодьем: к этому времени лед обычно сходил с рек, и вода достигала пика. Если вода широко разливалась, год обещал быть плодородным, а если лед оставался - ожидался плохой урожай и тяжелое лето.
Существуют в этот день и старинные народные обряды, чтобы унять зубную боль. Для этого наши предки клали на больной зуб серебряную монету, а потом делали в ней дырочку, продевали через шнурок и вешали на икону святого - считалось, что боль уйдет. Также говорят, что если покаяться в грехах в этот день - то год будет удачным и спокойным.
11 апреля важно сохранять спокойствие и избегать ссор, злости, грубости и провокаций. Не рекомендуется ругаться, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи нуждающимся.
В Великую субботу стараются отказаться от тяжелого физического труда: не занимаются уборкой, стиркой, глажкой, а также рыбалкой и охотой. Считается нежелательным выполнять и сельскохозяйственные работы - день посвящен тишине и духовному сосредоточению.
Не принято устраивать шумные праздники, свадьбы и торжества. Верующим советуют избегать веселья, ссор, грубых слов и конфликтов, контролировать эмоции и сохранять внутреннее спокойствие. Также в этот день не одобряются вредные привычки и излишества: следует воздержаться от алкоголя, курения и любых проявлений неумеренности.
Что нельзя делать сегодня по народным приметам:
- пересчитывать деньги - это к нищете;
- сплетничать - злые слова возвращаются к говорящему в стократном размере.
День следует провести в спокойствии, настроиться на духовные размышления и подготовку к Пасхе, отпуская тревоги и негативные эмоции.
11 апреля - народные приметы о погоде
Погода этого дня может рассказать о том, какими будут остаток весны, лето и урожай:
- дождь идет - летом будет много грибов, особенно груздей;
- небо красное на рассвете - весна будет с ветрами и дождями;
- верба распустилась - зима ушла;
- в Великую субботу стоит ясная и теплая погода - таким же будет и лето;
день выдался ненастным - лето ожидается прохладным и пасмурным.
В этот день не сеют семена и не высаживают растения - полевые и садовые работы не принесут пользы.