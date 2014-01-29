На Майдане находится 1,5 тысячи людей, на Грушевского - 500, в Мариинском - около тысячи

Как передает корреспондент УНИАН, люди продолжают расчищать снег, рубить дрова и греться возле бочек с огнем.

Непосредственно возле сцены Майдана присутствует около 300 человек, они смотрят документальный фильм.

В целом ситуация на Майдане спокойная.

На улице Грушевского продолжается перемирие.

Митингующие не прибегают к активным действиям. Люди убирают снег, греются возле бочек с кострами и собирают мусор.

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Одновременно в Мариинском парке возле Верховной Рады сторонников власти стало гораздо меньше, чем вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, сцена перед участниками Антимайдана пока еще пуста. Люди греются возле костров и в палатках с обогревом.

Всего на площади Конституции и в Мариинском парке сейчас находится не более 1 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 28 января сторонники власти вернулись в Мариинский парк в Киеве. Вчера в акции в поддержку Президента Виктора Януковича принимали участие более 5 тыс. человек, которые в основном прибыли из Херсонской, Луганской, Харьковской областей и Крыма.