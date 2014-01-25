Активиста Евромайдана Нигояна завтра похоронят в его родном селе в Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, милиция возьмет под контроль общественный порядок во время похорон.

По словам представителей днепропетровского Евромайдана, они уже побывали у родителей погибшего, выразили им соболезнование и передали 8 тыс. грн, которые были собраны жителями города.

Активисты Евромайдана, представители ВО «Батькивщина» и армянской диаспоры будут участвовать в похоронах.

«Мы везем деньги, венки, цветы, но самое главное, уже на следующей неделе мы будем говорить с местной властью об увековечении памяти Сергея Нигояна в его родном селе», - рассказала руководитель Днепропетровской областной организации ВО «Батькивщина», тетя экс-премьера Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина.