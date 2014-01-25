В Черкассах оппозиция не смогла убедить милицию отпустить задержанных во время штурма ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры продолжались более 2 часов. Митингующие требовали немедленно отпустить всех задержанных активистов после штурма Черкасской облгосадминистрации 23 января. С представителями митингующих встречался заместитель начальника УМВД области Борис Сухецкий. Он сказал, что не может освободить 48 задержанных активистов, поскольку они могут быть освобождены только по решению суда, который состоится завтра. Именно суд должен принять решение о задержании или иной мере пресечения.

Читайте также58 участников штурма облгосадминистрации Черкасс доставлены в милицию

Представители митингующих заставили его позвонили начальнику Сосновского райотдела, где находятся задержанные, и узнать об их состоянии. Среди 58 задержанных освободили лишь 9 несовершеннолетних и журналиста местного Интернет-сайта.

Около 4 тыс. жителей Черкасс, которые пикетировали здание областной милиции, не дождались окончания переговоров и разошлись.

Завтра в Черкассах снова собирается Народное вече. Планируют пикетировать черкасский Дом правосудия в 15 часов, там будут рассматриваться дела задержанных активистов.

Как сообщал УНИАН , в Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить помещение ОГА , однако им помешали правоохранители. После того , как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в здание облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны , и без какого-либо сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек были доставлены в Сосновский районный отдел внутренних дел. По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции возбуждены уголовные производства .

Убытки от штурма черкасского Дома советов 23 января, по предварительным данным, составляют несколько миллионов гривен.