Оппозиция хочет привлечь западных посредников в переговорах с Януковичем

Об этом заявил председатель Политсовета ВО "Батькивщина" и фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк после встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле в пятницу, 24 января, передает пресс-служба партии.

"У нас сейчас в стране не политический кризис Сейчас в Украине общественный кризис. И мы обсудили с нашими европейскими партнерами пути выхода из нее. Могу четко констатировать, что выйти из этого кризиса без посредничества наших западных партнеров будет очень сложно", - отметил он.

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"Считаем необходимым, чтобы переговоры проводились с привлечением наших западных партнеров" , - подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что оппозиция поддерживает предложение о создании временной следственной комиссии под эгидой Совета Европы для расследование преступлений, которые сейчас совершенные в Украине.

"Оппозиция готова делегировать своего представителя в ВСК по расследованию преступлений, которые произошли в Украине в течение последних нескольких месяцев", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, оппозиция "задействовала все международное сообщество для того, чтобы решить этот политический кризис" .

Он сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером: "Мы задействовали всех и вся для того, чтобы Украина осталась в орбите демократических стран и для того, чтобы сохранить жизнь украинцев и сохранить страну как таковую".

"Сейчас все в руках Виктора Януковича. Мы свои шаги сделали", - отметил Яценюк.