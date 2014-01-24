В Сумах несколько тысяч человек пикетируют сессию облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас все входы в помещение облгосадминистраций областного и городского советов заблокированы милицией. Перед входом в помещение зала заседаний стоит большой кордон правоохранителей, людей внутрь пропускают через металлодетектор, а также ощупывают верхнюю одежду. Внутри помещения в зал заседаний открыта только одна дверь из почти 10.

Сейчас проходит сессия, на которой рассматриваются бюджет области на 2014 год, план социально-экономического развития и другие вопросы, среди которых - проект заявления облсовета по поддержке действий Президента Украины Виктора Януковича, в котором активисты Евромайдана в Киеве названы "экстремистами".

В зал заседаний пока не смогли попасть многие журналисты местных СМИ, центральных телеканалов и информационных агентств.

По словам присутствующих в зале журналистов, кроме депутатов облсовета в зале присутствуют многие работники бюджетной сферы, а также молодые люди спортивного телосложения. Людей настолько много, что сторонники оппозиционных сил, которым удалось подойти к единственной открытой в зал двери, просто физически не могут туда попасть. Активисты скандируют "Позор!", "Слава Украине!", "Слава героям!".

По словам представителей оппозиционных партий, если в ближайшее время все двери в помещение сессионного зала не будут разблокированы, то активисты могут прибегнуть к более радикальным действиям.

Справка УНИАН. В Сумском областном совете сейчас насчитывается 98 депутатов, из которых 65 - представители фракции Партии регионов.