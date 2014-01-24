По факту захвата помещения Тернопольской ОГА открыто уголовное производство

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс - службе областной прокуратуры, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст . 341 ( захват государственных или общественных зданий или сооружений ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Вместе с тем пресс-службой обнародовано обращение прокурора Тернопольской области Геннадия Мовчана к жителям города Тернополя и области, в котором он требует не нарушать законы и соблюдать надлежащего общественного порядка.

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Как отметил прокурор области, произошедшие сегодня блокирование, а в дальнейшем -захват здания областной государственной администрации, являются недопустимыми .

«Такие незаконные действия влекут за собой установленную законом уголовную ответственность, и кто бы их не совершил, будет отвечать по закону! Действиям всех участников этих событий будет дана правовая оценка», - подчеркнул Мовчан.

Он также призвал людей не поддаваться на политические провокации и призывы экстремистов к совершению противоправных действий, в частности, захват государственных учреждений.

«Я вынужден предупредить тех, кто призывает граждан к противоправным действиям. Какие бы должности кто не занимал, действие Уголовного кодекса распространяется на всех одинаково», - предостерег прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня после вече на Театральной площади в Тернополе митингующие пошли к зданию Тернопольской областной государственной администрации, в которой также находится помещение областного совета. После дискуссий с правоохранителями люди оттеснили их, около тысячи активистов Майдана прошли внутрь.

Председатель облсовета Василий Хоминец вместе с представителями милиции приняли решение, что порядок в захваченном помещении ОГА и облсовета ночью будут обеспечивать сотрудники милиции и депутаты облсовета. Хоминец назвал захват людьми здания облсовета народным волеизъявлением.

«Требование людей и наше также к милиции - чтобы они инициировали отзыв местного «Беркута» из Киева», - добавил председатель облсовета.