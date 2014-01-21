В столкновениях на Грушевского ранены уже почти 30 журналистов - СМИ
В столкновениях на улице Грушевского в Киеве ранены уже почти 30 журналистов, в частности - журналист ”Украинського тижня” Роман Малко.
Как сообщает корреспондент ВВС Украина, у Малко - рваная рана возле глаза. В него попал резиновый патрон, которым стреляла в протестующих милиция.
”Половина лица забинтована, хотя чувствует себя он нормально”, - сообщил корреспондент ВВС Украина.
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По его словам, журналиста в сопровождении главного редактора издания и еще нескольких коллег ведут в Александровскую больницу, чтобы его рану осмотрели медики. В одиночку людям не советуют идти в больницу, поскольку есть информация, что людей оттуда забирает милиция и возбуждает уголовные дела, сообщает корреспондент ВВС.
По информации «5 канала», количество работников СМИ, пострадавших во время противостояния евромайдановцев с правоохранителями на ул. Грушевского, выросло до 29-ти. Среди последних жертв - оператор ICTV, которому попали пулей в глаз, и фотокор ”Комсомольской правды”. Журналисты утверждают, что ”Беркут” кое-кого из них обстреливал умышленно.
Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продлжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.