Яценюк: что у нас общего с Россией, кроме Голодомора и расстрелянных священников

Как передает пресс-служба ВО «Батькивщина», Яценюк подчеркнул, что сейчас Украина находится перед «историческим моментом выбора»: «Это не просто подпись под Соглашением об ассоциации. Это не просто еще одна бумага, которую подпишет Украина. Это исторический выбор страны - куда мы идем? Что для Украины свободная новая семья - это Европа или новый Советский союз, который пытаются построить?».

По его словам, на севере появились "новые архитекторы Берлинской стены»: «Берлинская стена упала, но сейчас они думают ее перенести - на границы Украины и Европейского союза. Вместо того, чтобы тянуться к тем, кто лучше, они хотят отгородиться от них».

По теме: Открылся Х Всемирный конгресс украинцев

Он отметил, что Россия «часто рассказывает о нашем общем прошлом»: «А что у нас было в прошлом, кроме Голодомора, Сталина, НКВД, кроме расстрелянных священников, сожженных церквей, уничтоженного генетического кода украинской нации?»: «У нас еще, правда, была одна победа - наша общая победа во Второй мировой войне. Но даже это действующий президент России ставит под сомнение и говорит, что Россия победила бы фашизм во Второй мировой войне без Украины. Этого никогда не произошло бы. Украина является государством-победительницей и государством-основателем ООН. Мы - достойное и сильное европейское государство. И мы освободили мир от фашизма».

По словам председателя Политсовета "Батькивщины", у Украины нет еще 350 лет, чтобы ожидать правильный путь для развития страны: "Соглашение должно быть подписано. Украина должна стать членом Европейского союза, а украинский народ должен стать образцовым народом Европы. Наша страна будет лучшей в Европе, и мы, молодое поколение украинских политиков, берем ответственность за это на себя», - подчеркнул Яценюк.

По теме: Тимошенко: Сейчас нет большего приоритета, чем соглашение с Евросоюзом

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове состоялось торжественное открытие Х Всемирного Конгресса Украинцев. Всемирный Конгресс Украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющий интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцев еще 14 стран.