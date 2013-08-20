Тимошенко: Сейчас нет большего приоритета, чем соглашение с Евросоюзом

Сегодня председатель Политсовета ВО "Батькивщина", председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на открытии Десятого Всемирного конгресса Украинцев во Львове обнародовал обращение Юлии Тимошенко к участникам Конгресса.

Как передает пресс-служба ВО «Батькивщина», в письме Юлия Тимошенко поздравила участников Конгресса: "Благодаря в том числе и вашей борьбе Украина стала государством и получила шанс на демократическое европейское будущее. Я глубоко тронута решительностью, с которой вы подняли голос в защиту верховенства права, справедливости, человеческого достоинства и поддержали новейших политических заключенных - Юрия Луценко, других репрессированных членов моего правительства и меня. Покорно благодарю вас за это».

В обращении отмечается, что нынешний Конгресс проходит в лето 80-й годовщины Голодомора - "наиболее замалчиваемого геноцида в европейской истории и жесточайшей трагедии нашего народа". "Семь лет назад Голодомор был признан геноцидом и украинским парламентом, и ведущими странами мира. Это является результатом и вашей самоотверженности", - процитировал председатель Политсовета "Батькивщины" Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что для нас сейчас нет большего приоритета, чем заключение соглашения между Украиной и Европейским союзом: "Для меня это не вопрос моей воли или неволи. Это вопрос существования нашего государства ".

Юлия Тимошенко убеждена, что наш европейский выбор необходимо закрепить победой демократических сил на президентских выборах 2015 года. В письме она подчеркнула, что все выводы, которые следовало сделать из уроков 2005-2010 годов, - сделаны: "Три оппозиционные парламентские силы заключили публичное соглашение о полной координации своей деятельности во время президентских выборов. Нет ни дня, ни часа, когда бы я не думала над проектом будущего Украины после нашей победы".

"Путь к ней будет сложным, значительно тяжелее, чем в 2004 году. И нам необходима консолидация всего мирового украинства. Верю в победу; твердо убеждена, что мы не являемся нацией, которая «никогда не потеряет шанс, чтобы упустить шанс». И пока мы не достигнем своих целей, я ни на минуту не прекращу борьбы", - говорится в письме.

В обращении, которое зачитал Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко выразила убеждение, что "Украина станет страной, где хочется жить, творить и рожать детей, а зарубежное украинство будет гордиться своей исторической Родиной".

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Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове состоялось торжественное открытие Х Всемирного конгресса Украинцев. Всемирный конгресс Украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющий интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран.