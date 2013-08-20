Открылся Х Всемирный конгресс украинцев

Во Львове состоялось торжественное открытие Х Всемирного конгресса украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме на сцене Львовской оперы, где в настоящее время проходит торжественная церемония открытия мероприятия, в частности, присутствуют лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, а также экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

В своем вступительном слове президент ВКУ Евгений Чолий отметил, что Х Конгресс украинцев намерен призвать ЕС осудить давление и шантаж России и стать на защиту Украины в вопросе снятия запрета на ввоз украинских товаров в Россию, а также осудить заявления отдельных политиков о возможной поддержке на президентских выборах пророссийского кандидата.

Кроме того, Чолий подчеркнул, что “имперские силы всячески втягивают Украину в евразийское пространство”.

“ВКУ сделает все возможное, чтобы Украина никогда не вернулась в авторитарное советское время. Заверяю, что украинская диаспора вместе со Всемирным конгрессом украинцев будет делать все возможное, чтобы в Украине стало лучше жить”, - отметил Чолий.

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Он также добавил, что заграничные украинцы являются самыми крупными инвесторами в экономику Украины. По словам Чолия, только в прошлом году заграничные украинцы перевели в Украину родственникам 7,5 млрд дол.

Председатель ВКУ от имени членов ВКУ призвал Президента Украины Виктора Януковича освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и прекратить выборочное правосудие.

Как сообщал УНИАН, 20-22 августа во Львове проходит X Всемирный конгресс украинцев, посвященный памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов, лозунгом которого является название стихотворения Леси Украинки «Contra spem spero».

Участники Конгресса подведут итоги деятельности ВКУ за 2008–2013 года, определят пути деятельности на следующий пятилетний срок и изберут новый состав руководящих органов.

*** Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, которая представляет интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 33-х стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран.