Путин рассказал, как ему удалось поймать такую большую щуку

Об этом сообщает РИА Новости.

Рыба весом 21 килограмм вызвала обсуждение в СМИ и интернете, некоторые стали подвергать сомнению вес щуки.

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"Почему я ее там поймал? А потому что она там выросла. А почему она там выросла? А потому что 300 километров от этого места нет жилья, нет ни дорог, ни каких других способов добраться туда, кроме как по воздуху, а такие возможности у нас имеют единицы", - сказал Путин на встрече с участниками молодежного лагеря "Селигер-2013".

Президент добавил, что таких уникальных мест в России тысячи, если не миллионы.

"Конечно, нам нужно развивать эти возможности для туристов, для тех людей, которые хотят отдыхать в нашей стране, познать ее красоты", - добавил президент РФ.